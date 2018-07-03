Бурынские полицейские выясняют личность продавца виртуальной техники Жертвой очередного мошенника стал житель Краматорска, который, перечислив деньги за понравившийся мопед, приехал за товаром и обнаружил, что по указанной продавцом адресу расположено местное учебное заведение.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний житель города Краматорск Донецкой области. Мужчина рассказал, что его обманул неизвестный мужчина, у которого он пытался приобрести мопед «Рига Стелла». По его словам, объявление о продаже мопеда он нашел на известном сайте. В объявлении был указан номер мобильного телефона продавца, на который он сразу решил позвонить и уточнить условия оплаты и доставки товара. Трубку взял мужчина, который назвался Евгением. Во время беседы последний сообщил, что опасается мошенников, и поэтому деньги ему нужно перечислить сразу в полной сумме. А уже после того, как продавец получит деньги, покупателю надо самому приехать к нему домой и забрать мопед. Краматорчанин согласился на предложенные условия, пошел в ближайшее отделение банка, и перечислил 2700 гривен на продиктованный ему счет. Однако на следующий день, когда краматорчанин прибыл на поезде за покупкой, увидел, что по указанному якобы домашнему адресу продавца на самом деле находится местное учебное заведение. Попытка прояснить ситуацию ничего не дала - телефон Евгения оказался «вне зоны доступа». Поняв, что его обманули, мужчина обратился в ближайшее отделение полиции.

По факту совершения преступления правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника. И снова предостерегают граждан быть более внимательными и бдительными, и не перечислять деньги за товар авансом, а платить за покупку только после ее получения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.