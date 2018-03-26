В Сумах День шахмат отметили турниром

Испытать свои силы решили сумчане и гости из Тростянца.
Победителями и призерами соревнований среди взрослых в категориях стали: мужчины - Николай Семенов, Дмитрий Кущ, Владимир Рудак; ветераны - Владимир Савченко, Сергей Буцык, а Ш, IV места поделили - Сергей Солодовников и Николай Рыбалка.
В категориях: среди старших школьников - Егор Еременко, Станислав Любченко; среди школьников до 12 лет победу одержали - Алексей Ольштынский, Денис Марченко, Артем Тютченко; младших школьников - Михаил Лемешенко, Мажид Самара, Артем Шульга.
По завершению турнира состоялось торжественное награждение победителей.
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