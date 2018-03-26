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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39125

В Сумах День шахмат отметили турниром

На выходных в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся открытый турнир города по шахматам, посвященный Всемирному дню шахмат.

Испытать свои силы решили сумчане и гости из Тростянца.

Победителями и призерами соревнований среди взрослых в категориях стали: мужчины - Николай Семенов, Дмитрий Кущ, Владимир Рудак; ветераны - Владимир Савченко, Сергей Буцык, а Ш, IV места поделили - Сергей Солодовников и Николай Рыбалка.

В категориях: среди старших школьников - Егор Еременко, Станислав Любченко; среди школьников до 12 лет победу одержали - Алексей Ольштынский, Денис Марченко, Артем Тютченко; младших школьников - Михаил Лемешенко, Мажид Самара, Артем Шульга.

По завершению турнира состоялось торжественное награждение победителей.

Спорт Шахматы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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