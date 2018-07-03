4.5G вже в Сумах! Зв’язок 4.5G від lifecell вже в Сумах! 28 липня на вулиці Набережна річки Стрілки, 11 з 12:00 до 20:00 усі охочі сумчани та гості міста зможуть взяти участь в промо-акції та випробувати 4.5G від lifecell.

Учасників чекають спеціальні пропозиції: 45 ГБ інтернет-трафіку в подарунок на 7 днів, 3 місяці безкоштовного користування музичним додатком fizy та 50 ГБ хмарного сховища lifebox на такий самий термін. Усі відвідувачі зможуть відчути переваги лідера нового покоління Інтернету 4.5G, побачити приклади цифрового майбутнього, придбати USIM-карту або замінити нею свою SIM-карту lifecell старого зразку.

4.5G від lifecell

4.5G від lifecell – це четверте покоління високошвидкісного мобільного Інтернету на базі технології LTE Advanced Pro. У порівнянні з 3G інновація забезпечує до 5 разів вищу швидкість завантаження (download), до 10 разів вищу швидкість передачі даних (upload), миттєву реакцію сайтів та додатків.

Для абонентів це означає ще вищу швидкість передачі даних, досвід користування найкращими діджитал-сервісами, доступ до фінансових сервісів, перегляд HD-відео без затримок, можливість грати в онлайн-ігри будь-якої складності та більш зручну віддалену роботу для бізнес-користувачів. Поштовх до розвитку отримають сервіси IoT, M2M, Smart City, e-Government, m-Health, «розумний» будинок тощо.

lifecell покрив мережею 4.5G найбільшу кількість населених пунктів України, серед яких і Суми.

На цей час технологія доступна в 1 тис. населених пунктів України і до кінця року компанія планує покрити якісним зв’язком в технології LTE 1,5 тисячі населених пунктів.

Переваги технології LTE Advanced Pro

4.5G дозволить сумчанам отримати надзвичайно швидкий мобільний Інтернет, який за швидкістю може скласти конкурентнцію домашньому та буде доступний всюди, де є покриття. Мережа 4.5G базується на технології стандарту LTE Advanced Pro.

Оскільки у світі вже є достатній досвід використання технології LTE, виробники обладнання в кілька етапів вже її удосконалили та створили LTE Advanced Pro, яка і працює в Україні. Різниця між 4G і 4.5G – це еволюція у розвитку цієї мережі. Технологія дозволяє об’єднувати різні діапазони частот (наприклад 2 600 МГц і 1 800 МГц) в один канал для зв’язку. З її допомогою абоненти можуть отримувати новітні послуги: голосові, передачі даних, перегляду HD-відео, одночасного використання абонентами кількох під’єднань до мережі, а для бізнесу – розширені можливостей для управління.

Завдяки створеній lifecell додатковій ємності мережі навіть у моменти пікового навантаження абоненти не відчуватимуть уповільнення швидкості Інтернету. На 4.5G швидко завантажуються великі файли, безперебійно працює онлайн відео у високій роздільній здатності, блискавично відкриваються будь-які інтернет-сторінки.

Як підключитись до 4.5G від lifecell?

Для використання найшвидшого мобільного Інтернету в Україні абоненту необхідно мати SIM-карту з підтримкою стандарту 4G/LTE (USIM-карта) та смартфон з підтримкою щонайменше 4G/LTE.

Перевірити готовність смартфону та SIM-карти можна кількома способами: набрати комбінацію *455# і натиснути кнопку виклику, зателефонувати оператору контакт-центру на номер 5433 (безкоштовно), або скористатися мобільним додатком My lifecell. Більше інформації можна знайти на сайті https://4g.lifecell.ua.

Якщо смартфон і SIM-карта підтримують технологію LTE - в налаштуваннях телефону потрібно обрати мережу 4G та вільно, в рамках тарифів, які включають Інтернет, користуватися високошвидкісним Інтернетом.

Для зручності абонентів lifecell не встановлює окрему вартість трафіку 4.5G. Трафік 3G+ та 4.5G тарифікується за однією ціною. Абоненти можуть самостійно обирати, якою технологією користуватися в налаштуваннях свого телефону.

Як показує досвід інших країн, запровадження LTE-технології сприяє зростанню ВВП та економічному успіху регіонів, тому будемо сподіватися на якісні зміни у житті як кожного користувача окремо, так і нашого міста.

®