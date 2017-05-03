Жители Сумщины стали жертвами торговли людьми

По ее словам, ежегодно органами власти Украины идентифицируются около 200 граждан, которые стали жертвами торговли людьми. По данным международных организаций, эта цифра значительно выше и составляет около 1000 человек.
«На Сумщине пока официально статус лица, пострадавшего от торговли людьми, установлено 22 людям, - отметила Людмила Мусияка. - Только в этом году таких лиц уже насчитывается четыре, и это кстати, мужчины, работавшие за границей и там их незаконно против их воли удерживали, а одного человека заставляли совершать преступления. В этот день мы хотим донести жителям Сумщины о наличии такого явления как торговля людьми, мы направляем свои слова именно на группы риска, в частности, детей, ищущих дополнительного заработка, малообеспеченные семьи, людей с инвалидностью и т.д. ».
В этом году в г. Сумы будет проведена информационная кампания , Которая начнется 30 июля в 18.00 в городском сквере им. И.Харитоненко (около Альтанки).
О запланированных мероприятиях рассказали на брифинге руководитель ОКУ СОР «Социальное общежитие для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» Жанна Ситало и руководитель Сумского компонента проекта «Распространение национального механизма взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми, в Украине" ОО "Профессиональная лига социальных работников Сумщины» Кристина Сахно.
По их словам, начнется акция флэшмобом, во время которого в небо запустят желто-голубые шарики тематического содержания. Также в программе - осмотр фотовыставки по тематике противодействия торговле людьми, распространение информационно-просветительских материалов, работа открытого консультативного пункта «Человеческая безопасность», и Тематический театральный перфоманс Сумского Семейного театра «Нянькины».
Кроме того, в 18:20 начнется квест «Лабиринт возможностей», который имеет целью проинформировать граждан об опасности попадания в ситуацию торговли людьми, когда они соглашаются на сомнительные вакансии и слишком привлекательные условия труда.