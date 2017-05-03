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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20105

Жители Сумщины стали жертвами торговли людьми

30 июля в г. Сумы будет проведена информационная кампания под единым для всех областей Украины лозунгом - #ПротиДІЙ торгівлі людьми.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка.

По ее словам, ежегодно органами власти Украины идентифицируются около 200 граждан, которые стали жертвами торговли людьми. По данным международных организаций, эта цифра значительно выше и составляет около 1000 человек.

«На Сумщине пока официально статус лица, пострадавшего от торговли людьми, установлено 22 людям, - отметила Людмила Мусияка. - Только в этом году таких лиц уже насчитывается четыре, и это кстати, мужчины, работавшие за границей и там их незаконно против их воли удерживали, а одного человека заставляли совершать преступления. В этот день мы хотим донести жителям Сумщины о наличии такого явления как торговля людьми, мы направляем свои слова именно на группы риска, в частности, детей, ищущих дополнительного заработка, малообеспеченные семьи, людей с инвалидностью и т.д. ».

В этом году в г. Сумы будет проведена информационная кампания , Которая начнется 30 июля в 18.00 в городском сквере им. И.Харитоненко (около Альтанки).

О запланированных мероприятиях рассказали на брифинге руководитель ОКУ СОР «Социальное общежитие для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» Жанна Ситало и руководитель Сумского компонента проекта «Распространение национального механизма взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми, в Украине" ОО "Профессиональная лига социальных работников Сумщины» Кристина Сахно.

По их словам, начнется акция флэшмобом, во время которого в небо запустят желто-голубые шарики тематического содержания. Также в программе - осмотр фотовыставки по тематике противодействия торговле людьми, распространение информационно-просветительских материалов, работа открытого консультативного пункта «Человеческая безопасность», и Тематический театральный перфоманс Сумского Семейного театра «Нянькины».

Кроме того, в 18:20 начнется квест «Лабиринт возможностей», который имеет целью проинформировать граждан об опасности попадания в ситуацию торговли людьми, когда они соглашаются на сомнительные вакансии и слишком привлекательные условия труда.

Право Торговля людьми
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