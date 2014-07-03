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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумы присоединились к инициативе ЕС «Мэры за экономический рост»

Депутаты Сумского городского совета поддержали проект решения «О присоединении к инициативе Европейского Союза «Мэры за экономический рост».

Согласно документу, городской совет обязуется тесно сотрудничать с деловыми кругами и гражданским обществом в целях ускорения устойчивого и инклюзивного местного экономического развития и создания новых рабочих мест.

В частности планируют в сотрудничестве с частным сектором и организациями гражданского общества разработать план местного экономического развития в соответствии с рекомендациями Секретариата «Мэры за экономический рост» и предоставить планы в течение года с даты принятия решения о присоединении к Инициативе; провести анализ и разработать мероприятия, направленные на стимулирование роста, развития и занятости; четко определить результаты реализации и целевые показатели таких мероприятий; применять основные принципы добросовестного государственного управления, особенно в области подотчетности, прозрачности, борьбы с коррупцией и привлечения всех заинтересованных участников; поощрять участие в местном экономическом развитии все заинтересованные стороны, местные органы власти, представителей бизнеса и общественности, университеты и исследовательские учреждения, представляя разнообразие местного сообщества и обеспечивая гендерное равенство; принимать во внимание экологическую устойчивость процесса местного экономического развития; предоставлять отчеты о ходе реализации плана и достигнутых результатов Секретариата «Мэры за экономический рост» два раза в год.

Экономика Европейский Союз
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