Переселенку, захватившую ребенка в заложники, начнут судить с 1 августа

Открытое судебное заседание состоится 1 августа 2018 в 10.00.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 23 сентября 2018 г. включительно. Дело рассматривается коллегиально: председательствующий судья - Янголь Е.В., судьи - Шершак М.И., Капкин А.Б.
Напомним, женщина обвиняется в том, что 29 мая 2018 года, находясь в неприязненных отношениях с гражданкой Ф., пришла к ней домой. Пользуясь тем, что дверь квартиры была не заперта, беспрепятственно попала в жилье, увидела, что дома находится ребенок потерпевшей, и закрылась с ним в квартире. Затем посадила 4-летнего мальчика у открытого окна на стул и, удерживая его обеими руками, потребовала у гражданки Ф. вернуть ее собственную дочь, которую накануне забрали в детский дом. В ходе беседы обвиняемая держала в руке нож и угрожала зарезать ребенка.
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