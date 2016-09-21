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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19263

В Сумах наконец-то взялись за переход возле ЦУМа

25 июля дорожники начали переделывать просевший переход через ул. Петропавловскую возле ЦУМа.

Многие сумчане не понаслышке знают, что такое лужа возле этого перехода, который просел уже несколько лет назад. Не раз они пытались ее обойти, рискуя попасть под колеса проезжающих автомобилей. В прошлом году департамент инфраструктуры занялся понижением тротуаров возле пешеходных переходов, и мэр Сум Александр Лысенко дал поручение обратить внимание и на этот переход. Прошло 11 месяцев, и наконец-то за переход взялись, но не департамент инфраструктуры, а КП «Дорремстрой».

Общество Пешеходный переход
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