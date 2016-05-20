Бывший главный архитектор Сум получил звание заслуженного Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии поздравил архитектора Владимира Быкова с присвоением звания Заслуженный архитектор Украины.

По случаю Дня Конституции Украины Глава государства Петр Порошенко подписал Указ Президента Украины № 188/2018 о награждении государственными наградами Украины, в котором отметил и деятеля Сумщины.

«Мы все с вами архитекторы. Как говорится, люди создают архитектуру, а архитектура создает города. Давайте все вместе, создавать образцовую, надлежащую, хорошую архитектуру. Спасибо всем вам!», - поблагодарил Владимир Быков.