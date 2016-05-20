Бывший главный архитектор Сум получил звание заслуженного

По случаю Дня Конституции Украины Глава государства Петр Порошенко подписал Указ Президента Украины № 188/2018 о награждении государственными наградами Украины, в котором отметил и деятеля Сумщины.
«Мы все с вами архитекторы. Как говорится, люди создают архитектуру, а архитектура создает города. Давайте все вместе, создавать образцовую, надлежащую, хорошую архитектуру. Спасибо всем вам!», - поблагодарил Владимир Быков.
Сумчане получили награды и звания от президента Украины....
Архитектор Владимир Быков сообщил, что проводится подготовка проектных решений по ремонтно-реставрационным и работам по частичной консервации дворца Лещинских в Киянице...
1 сентября в Глухове планируется открытие памятника Тарасу Шевченко....
25 апреля на крыше дома по пер. Институтском над детским парком установили фигуру кота....
Открытие памятника чиновнику состоялось, но было саботировано сумскими активистами....