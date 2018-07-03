На Сумщине подорвали 2 боеприпаса времен войны За минувшие сутки 2 боеприпаса уничтожены и еще 3 обнаружено.

25 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны) проведены работы по обезвреживанию 82-мм. минометной мины и ручной гранаты Ф-1, которые были найдены ранее в Сумском районе и г. Середина-Буда.

Опасные предметы были вывезены в специально отведенное место и уничтожены путем подрыва.

В этот же день в 12:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на устаревший боеприпас в с. Яблоновка Сумского района. О находке сообщили работники Национальной полиции. По прибытию спасатели идентифицировали находку как ручную гранату Ф-1 времен войны, которая находилась на расстоянии 10 м от жилых домов на открытой территории.

Также в г. Шостка и в пгт Ямполь было обнаружено еще одну гранату Ф-1 и 76-мм. артиллерийский снаряд.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).