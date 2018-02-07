На Сумщине 270 тысяч льготных пассажиров Вопрос бесплатного проезда для льготных категорий граждан сегодня, 26 июля, рассматривался на заседании коллегии Сумской облгосадминистрации.

«Сумская облгосадминистрация стала одной из первых в Украине, разработавшей и принявшей соответствующую местную программу. Отсутствие пока существенных жалоб доказывает ее эффективность, поэтому областная власть и в дальнейшем будет внедрять программы, которые будут обеспечивать предоставление льготного проезда. По монетизации льгот, то она должна учитывать специфику самой территории и категории льготников, но в любом случае, монетизация обеспечит равномерность доступа к этим льгот и обеспечит прозрачность использования бюджетных средств», - прокомментировал глава Сумской ОГА Николай Клочко.

Директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский акцентировал внимание на том, что на сегодня в Украине отсутствует единая государственная политика, которая регулировала бы предоставление льгот - этот вопрос каждая область решает самостоятельно по своему усмотрению. В качестве примера, в Волынской области монетизировали проезд только для членов семей погибших бойцов, а в Черниговской - предоставляют бесплатный проезд только участникам АТО.

«Сегодня на Сумщине льготным проездом пользуются более 62 000 отдельных категорий населения и более 208 000 - пенсионеров по возрасту. Впрочем, государственное финансирование на компенсацию стоимости предоставленных льгот не предусмотрено еще с 2016 года. Собственно на реализацию областной Программы в этом году необходимо 5,3 миллиона гривен, из которых 4,3 - это для участников АТО и других ветеранов войны», - прокомментировал он.

Успешным опытом решения и видением этого вопроса на местах перед участниками коллегии поделился глава Тростянецкой ОТГ Юрий Бова: «Мы изучили опыт прибалтийских стран и ввели карточку тростянчанина, которая будет иметь конкретный перечень услуг, одна из которых - регистрация льготной перевозки именно в местном автотранспорте. Собственно для этого нужно считывающее устройство в транспорте и карта с чипом, где хранятся персональные данные. Стоимость такой карточки 25 гривен, которые компенсирует городской бюджет. Сейчас мы собираем данные и уже до 1 сентября все льготники Тростянетчины, а их около 8000, будут обеспечены такой карточкой».