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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0777

117 миллионов дорожных гривен остаются на Сумщине?

Президент Украины заверил, что 117 млн грн «дорожных» средств останутся на Сумщине.

Об этом глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил во время заседания коллегии.

«Мы лично с главой областного совета Владимиром Токарем встречались с Президентом Украины Петром Порошенко по вопросу возможного снятия с трассы Киев - Юнаковка на участке по Сумской области 117 млн грн государственных средств, - сообщил чиновник. - Мы донесли до главы государства единую позицию депутатов областного совета, облгосадминистрации и общественности о необходимости ремонта дорог в Сумской области, и он четко отметил, что средства из пограничной области снять не даст».

Владимир Токарь добавил, что Петр Порошенко подчеркнул, что не подпишет документа, которым бы снимались средства из Сумской области.

«Я благодарен депутатам, которые собрали внеочередную сессию и показали общую позицию в этом актуальном для нашего края вопросе», - отметил он.

По словам Николая Клочко, сегодня еще остается проблема блокировки тендерных процедур со стороны одной из компаний, что не дает начать ремонт указанной дороги. Но этот вопрос областные власти совместно со Службой автомобильных дорог в Сумской области и Нацполицией будут решать в рамках действующего законодательства.

«Президент Украины говорил, что ремонт обозначенной участка трассы Киев - Юнаковка должен завершиться до конца года. Поэтому мы должны сделать все так, чтобы это было выполнено», - отметил глава облгосадминистрации.

Общество Ремонт дорог
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