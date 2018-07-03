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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48104

В Сумах прямо в эко-парке собираются строить церковь

В сквере возле оз. Дурова уже стоит забор, за которым городские власти разрешили строить церковь.

Об этом говорится в ответе городских властей на онлайн-петицию «Мораторий на застройку парковых территорий».

«Уже второй год подряд мы наблюдаем восстановление инфраструктуры парковых зон отдыха, в частности парка на Химгородке - прилегающей территории к оз. Дурова. Уже сегодня создано очень много, и местные жители эту инициативу только поддерживают. Это не только спортивная и детская площадка, но и место, где могут найти отдых школьные лагеря и дождаться своей очереди родители с детьми на прием к врачу или женщины в женскую консультацию. Это место, где могут поиграть дети, живущие в частном секторе, ведь у них на улице никогда не будут устанавливать хороших площадок.

Но на этой неделе мы начали наблюдать очередной захват территории. Уже появилось ограничение столбами участка парка, которая очень близко находится к спортивной площадке (нас егодня там уже расположен забор – Ред.).

Если начнется строительство (а оно реально планируется в ближайшее время), то этому парку будет конец, и мы потеряем эко-парк, который является украшением целого района города (Напомним, в прошлом году в рамках общественного бюджета здесь был создан эко-парк с очисткой озера, лавочками, двумя площадками правда, без освещения – Ред.).

В то же время те вложенные средства, силы и время будем считать расточительством, поскольку уже один раз часть Химгородка (по улице Августовской возле остановки «26-я школа») была таким же образом захвачена, и уже несколько лет подряд мы имеем «разруху», которую никаким образом теперь невозможно исправить.

В поддержку запрета хочется добавить следующее - местные жители против инициации строительства данного объекта. Он нам не нужен», - писала автор петиции Минченко Мария Геннадьевна.

В ответет на электронную петицию говорится, что согласно выписке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество данный земельный участок передали в постоянное пользование религиозной общине ДВАДЦАТИ АПОСТОЛОВ УПЦ КП (вероятно имеется в виду все-таки 12 апостолов – Ред.) на основании Решения «О предоставлении в постоянное пользование земельных участков» Сумского городского совета от 22.02.2017 №1810-МГ. Целевое назначение: для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций. В соответствии с Планом зонирования территории города Сумы, утвержденного решением Сумского городского совета от 06.03.2013 №2180-МР, земельный участок расположен на территории рекреационной зоны озелененных территорий общего пользования Р-3, где допустимым видом использования и застройки территории есть культовые сооружения.

По информации управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета были предоставлены градостроительные условия и ограничения для проектирования Церкви Двадцати Апостолов (? – Ред.), колокольни, приходского дома с воскресной школой по вышеупомянутому адресу.

Согласно Единого реестра документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ и свидетельствуют принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, сведений о возвращении на доработку, отказ в выдаче, отмена и аннулирования указанных документов, который находится в открытом доступе на официальном сайте Госархстройинспекции Украины 1.03.18 года зарегистрировано сообщение о начале выполнения подготовительных работ.

Учитывая вышеизложенное, и в соответствии с п. 2 статьи 35 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» нарушений градостроительного законодательства заказчиком данного объекта строительства не усматривается».

Общество Дуровщина Петиция Церковь
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