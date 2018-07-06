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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:15183

В Сумах не собираются проводить ревитализацию Сумки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Провести ревитализацию реки Сумка в центре города Сумы».

«Участок русла реки Сумка от моста по улице Горького до моста по проспекту Шевченко пора привести в порядок. Необходимо провести ревитализацию этого участка, как это делается в городах развитых стран.

Суть процесса ревитализации сводится к тому, чтобы привести реку в максимально естественное для нее состояние. Очевидно, что русло реки Сумка на данном участке было бездумно и нецелесообразно расширено: теперь его необходимо постоянно чистить, растрачивая впустую деньги (но и это ведь не делается). Или можно провести один раз ревитализацию и забыть про регулярные чистки.

На фото видны примеры того, как это делается. Русло реки делают такой ширины, чтобы скорость потока была естественно высокой для того, чтобы не было никаких отложений, которые потом зарастают, как это происходит сейчас.

Стоит привлечь к работе сумских экологов и навсегда решить проблему с уродским состоянием реки. Можно красиво обложить декоративными камнями участки, где ничего не должно расти, сформировать узкое журчащее русло, посадить те растения, которые будут симпатично смотреться. Будет очень мило, и набережная, я уверен, перестанет пустовать, превратится в любимое место для пеших прогулок для всех сумчан, станет изюминкой нашего города», - писал автор петиции Погоренко Виктор Сергеевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция, размещенная на портале «Единая система местных птицей» по проведению ревитализации реки Сумка в центре города Сумы, рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Во исполнение Комплексной программы охраны окружающей природной среды г. Сумы на 2016-2018 годы, утвержденной решением Сумского городского совета от 24 декабря 2015 № 160-МГ (с изменениями), в декабре 2017 года по заказу департамента разработано «Научное обоснование путей улучшения экологического состояния р. Сумка в пределах города», целью которой было определение текущего состояния р. Сумка в пределах г. Сумы и факторов, его определяющих для дальнейшей разработки природоохранных мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство естественного состояния реки Сумка.

Этой научной работой определены и обобщены факторы негативного воздействия на р. Сумку и ее экосистему, разработаны рекомендации относительно путей улучшения экологического состояния р. Сумка, в том числе по улучшению состояния участка реки между мостами по ул. Горького и пр. Шевченко.

В городском бюджете на 2018 год на реализацию мероприятия «Улучшение технического состояния и благоустройства водоемов (расчистка озер, малых рек, каналов и других водоемов)» предусмотрены средства в сумме 1450,0 тыс. грн. На основе рекомендаций, предоставленных учеными, департаментом инфраструктуры заключен договор на изготовление проектно-сметной документации по улучшению технического состояния и благоустройства р. Сумка. После ее разработки будет объявлено процедуру публичной закупки на выполнение соответствующих работ. Ожидаемый результат от внедрения этого мероприятия, в соответствии с Программой, - улучшение технического состояния р. Сумка».

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Общество Петиция Ревитализация Сумка
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