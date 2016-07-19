В Сумах прошел открытый чемпионат города по гребному слалому Под Сумами в Зеленом гаю на реке Псел проходил открытый чемпионат города по гребному слалому.

Гребной слалом - одна из разновидностей спортивной гребли, суть которой заключается в прохождении на скорость дистанции, определяется порядком расположения ворот, которые выставляются на реке с порогом или на специально оборудованном канале.

Победителей определяли в командном зачете и по программе соревнований. Чемпионы и призеры соревнований были награждены кубками и медалями.

Чемпионами в своих категориях стали Александр Чепижный, Ольга Комарова, Олег Варениченко - Нина Сапегина, Александр Чепижный - Илья Зинчук, Анна Артюшенко дважды, Андрей Кулагин, Антон Зинчук, Александра Минаева, Олег Варениченко - Алексей Лобода - Назар Лобода, Константин Зимак - Александр Соболев, Сергей Левун. В командном зачете победила КДЮСШ «Украина» 1, второе место по ТК «Ойкумена», третье - у ТК «Лабтамята» -1 ГЦФЗН «Спорт для всех».