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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел открытый чемпионат города по гребному слалому

Под Сумами в Зеленом гаю на реке Псел проходил открытый чемпионат города по гребному слалому.

Гребной слалом - одна из разновидностей спортивной гребли, суть которой заключается в прохождении на скорость дистанции, определяется порядком расположения ворот, которые выставляются на реке с порогом или на специально оборудованном канале.

Победителей определяли в командном зачете и по программе соревнований. Чемпионы и призеры соревнований были награждены кубками и медалями.

Чемпионами в своих категориях стали Александр Чепижный, Ольга Комарова, Олег Варениченко - Нина Сапегина, Александр Чепижный - Илья Зинчук, Анна Артюшенко дважды, Андрей Кулагин, Антон Зинчук, Александра Минаева, Олег Варениченко - Алексей Лобода - Назар Лобода, Константин Зимак - Александр Соболев, Сергей Левун. В командном зачете победила КДЮСШ «Украина» 1, второе место по ТК «Ойкумена», третье - у ТК «Лабтамята» -1 ГЦФЗН «Спорт для всех».

Спорт Водный слалом
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В Сумах провели чемпионат города по гребному слалому
19.07.2016 16:33

В Сумах провели чемпионат города по гребному слалому

16-17 июля на реке Псел в районе базы отдыха «Зеленый Гай» состоялся открытый чемпионат города Сумы по гребному слалому....

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