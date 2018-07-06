В Путивле «домушник» обокрал знакомых Пытаясь улучшить свое финансовое положение, 25-летний путивлянин решил обокрасть дом знакомых.

В дежурную часть Путивльского отделения полиции поступило сообщение от 40-летней женщины о том, что ее дом обокрали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что злоумышленник проник в дом путем повреждения замка, откуда похитил ценные вещи на общую сумму около трех тысяч гривен.

«Проверку провели оперативники и участковые, - комментирует Оксана Федченко, начальник Путивльского отделения полиции. - Они разоблачили 25-летнего подозреваемого. В содеянном он сознался и выдал похищенное правоохранителям».

Сам злоумышленник рассказал, что обокрал дом своего знакомого. Он хорошо знал, что там есть ценные вещи. Поэтому, проследив, когда хозяйка дома поедет по делам, перелез через забор, нашел железный прут и сломал им входную дверь. Мужчина похитил почти тысячу гривен, которые были в доме, фотоаппарат и две цепочки с крестиками из золота и серебра, которые спрятал в своем доме. В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Мужчине грозит до шести лет заключения.