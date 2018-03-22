Проблемы с газоснабжения в Сумах будут решаться уже на уровне центральной власти В последнее время действия ПАО «Сумыгаз» сопровождаются длительными конфликтами, поэтому у его представителям постоянно возникают вопросы, требующие немедленного решения, но все это затягивается не на месяцы, а на годы.

Об этом и шла речь на заседании коллегии под председательством главы области Николая Клочко.

Одним из основных вопросов населения и власти к предприятию «Сумыгаз» остается вопрос пересчета норм потребленного газа гражданам, которым неправомерно начисляли по предельным нормам газа.

Как рассказал главный метролог ПАО «Сумыгаз» Дмитрий Голубченко, сделать перерасчет в платежках за газ они должны были еще до 1 июля, однако не сделали этого из-за технического сбоя программы. Однако уже в августе все граждане, кому насчитали по предельным нормам потребленного газа, должны получить соответствующие перерасчеты.

Еще одним проблемным вопросом, по словам начальника областного управления ЖКХ и ТЭК Сергея Лугового, является установление газовых счетчиков с модемами.

«Сегодня ПАО «Сумыгаз» является монополистом на газовом рынке в Сумах, поэтому и начисляются невероятные суммы за установку модемов - это достигает до 30 тыс. гривен, в то же время другие предприятия предлагают за свои услуги не более чем за 8000 гривен. А главное то, что представители «Сумыгаза» не хотят и не пускают на газовый рынок в областном центре конкурентов», - рассказал чиновник.

«Сегодня на заседании коллегии мы рассмотрели обращение по этому вопросу только одного человека - он подал в суд на действия ПАО «Сумыгаз», а есть еще тысячи таких случаев, где люди молчат и ничего не делают! Поэтому облгосадминистрация принимает сторону потребителей и вместе с НКРЭКУ мы должны решить эти проблемные вопросы», - отметил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Чиновник сообщил, что в августе в Сумы приедет представитель НКРЭКУ для того, чтобы разобраться с ПАО «Сумыгаз» и территориальным подразделением НКРЭКУ по проблеме поставок газа, его оплате и установке газовых счетчиков с модемами, поскольку эти вопросы не должны решаться так долго и конфликтно. Поэтому, вполне вероятно, можно ожидать кадровые изменения.

«Основной задачей ПАО «Сумыгаз» и областной власти является обеспечение надежного газоснабжения местному населению. И только слаженная работа принесет положительный результат», - напомнил еще раз глава облгосадминистрации Николай Клочко и добавил, что этот вопрос еще не завершен, и власть к нему обязательно вернется в августе во время встречи с представителем НКРЭКУ.