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Вчителів іноземних мов перенавчають онлайн

Нова українська школа – це реформа, яка зупинить негативні тенденції і перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованності, економічного розвитку і конкурентоспроможності України.

Це довоготермінова реформа, яка розпочнеться вже зараз, але сьогоднішні школярі також повинні відчути зміни й отримати кращу якість освіти. Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи.

Понад 20 тисяч українських вчителів іноземних мов підготують до викладання у Новій українській школі (НУШ) до кінця літа. 

Вчителів, які викладатимуть у перших класах, навчать новим програмам та методикам у рамках спільного проекту Міністерства освіти і науки та Британської Ради в Україні.

Станом на сьогодні вже підготовлено 169 тренерів, які навчатимуть понад 17 тисяч вчителів англійської, близько 1,2 тисячі вчителів німецької та 300 вчителів французької.

Заплановано, що вчителі прослухають 80 годин онлайн-курсу та пройдуть очне навчання обсягом у 24 години.

На думку експертів, застосування нових методів та підходів краще сприятиме вивченню іноземної мови та зацікавить кожну дитину. Вчителів навчають активним методам роботи з учнями, на противагу відомим з радянських часів «прочитати і перекласти». Також навчання проходять 22 тисячі класних керівників і з огляду на це, підготовка вчителів-предметників є дуже важливою. Учні мають бачити нові методики і на окремих уроках, зокрема іноземної мови.

Іван Бондаренко

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