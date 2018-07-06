На сессии Конотопского горсовета произошла драка: задержаны 50 человек (видео)

В Конотопе во время заседания горсовета возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами.
Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции установили границу между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить столкновений и жертв среди граждан.
В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали четверо полицейских.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники следственного управления областной полиции и прокуратуры.
После проведения первоочередных мероприятий действиям участников конфликта будет дана правовая оценка, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.
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