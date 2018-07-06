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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:29114

По драке в Конотопском горсовете завели уголовку

Сессия Конотопского городского совета закончилась телесными повреждениями и уголовным производством.

Под процессуальным руководством Конотопской местной прокуратуры в рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства событий, произошедших сегодня в г. Конотоп. Досудебное следствие осуществляет Конотопский отдел полиции.

Речь идет о столкновениях во время сессии Конотопского городского совета. Группа молодежи, вооруженная предметами для нанесения побоев, ворвалась в сессионный зал. Сотрудники полиции, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан, оттеснили молодых и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы.

Сейчас в отделе полиции находится 46 человек, доставленных для выяснения обстоятельств. За медицинской помощью обратилось 7 сотрудников полиции и 2 гражданских лица. Продолжаются первоочередные следственные действия, на месте происшествия кроме следственно-оперативной группы работают прокуроры прокуратуры Сумской области и следователи Следственного управления ГУ НП области.

Сведения в ЕРДР внесены по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей) и ч. 4 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой).

За содеянное лицам, нанесли телесные повреждения правоохранителям, грозит до 14 лет лишения свободы.

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