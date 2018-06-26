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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59207

Центр Сум остался без воды

КП «Горводоканал» сообщает о ремонтно-аварийных работах по улице Гагарина.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене ввода по ул. Гагарина, 7 сегодня, 27 июля, в 9:00 прекращено водоснабжение домов:

- № 5, 7 по ул. Гагарина,

- № 16, 18, 19 по ул. Г.Кондратьева;

- № 5 в пер. Перекопский;

- в пер. Академический.

Также прекращена подача воды в ГУ «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Сумской области», Сумское высшее училище искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского, кафе «Спорт».

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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