Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00106

Военнообязанных призывают на учения на Сумщине

С 28 сентября по 7 октября этого года будет проводиться широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных.

Об этом во время совещания по вопросам организации территориальной обороны сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«Один из основных вопросов, которые ставят перед нами сегодняшние реалии, - вопрос организации территориальной обороны. Руководство государства и военное руководство определили задачи, которые мы с вами должны выполнять в этом направлении, - заявил он. - Поэтому мы должны достичь единого понимания с руководителями местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, органов военного управления относительно задач по формированию подразделений бригады территориальной обороны, их размещения и обеспечения, и провести эти учения на высоком уровне ».

Заместитель командующего войсками оперативного командования «Север» Александр Нестеренко представил командный состав новосозданной бригады территориальной обороны, которая дислоцируется на территории Сумщины.

По его словам, сегодня, когда на Востоке Украины продолжается вооруженный конфликт, на территории Украины в городах должны быть военизированные отряды самообороны. Только немедленные действия местного населения, опирающиеся на поддержку военных частей государства, способны обеспечить широкую защиту жителей населенных пунктов от массовых атак террористических и бандитских формирований. Решение этого вопроса возможно только через соответствующую организацию территориальной обороны в стране. Именно это и подтолкнуло руководство государства к принятию решений о создании в каждой области Украины штабов, зон, районов и воинских частей подразделений территориальной обороны.

Сейчас проходит призыв военнообязанных на учения Сумской бригады территориальной обороны. Олег Нестеренко сообщил, что те, кто пройдет эти учения, не будут без их согласия переведены с территории Сумской области, а тем более в зону боевого конфликта на Востоке государства, - сообщает сайт ОГА.

 
Общество Военнообязанные Военные учения
view counter

По тематике

Сумские военные поучаствовали в маневрах «Северная крепость-2018»
25.06.2018 14:57

Сумские военные поучаствовали в маневрах «Северная крепость-2018»

На Гончаровском полигоне на Черниговщине продолжаются первые экспериментальные тактические учения по территориальной обороне «Северная крепость-2018»....

Под Сумами завершились военные учения
18.06.2018 11:20

Под Сумами завершились военные учения

15 июня в Стецьковке подвели итоги учебных сборов по территориальной обороне....

Под Сумами продолжаются учения
14.06.2018 11:57

Под Сумами продолжаются учения

На полигоне возле с. Стецьковка продолжаются занятия с военнообязанными подразделениями охраны Сумского районного военного комиссариата под руководством военного комиссара Сумской...

Под Сумами начались занятия с военнообязанными
12.06.2018 13:52

Под Сумами начались занятия с военнообязанными

На полигоне возле с. Стецьковка Сумского района начались занятия с военнообязанными подразделения охраны Сумского районного военного комиссариата под руководством военного...

14.09.2017 09:56

На Сумщине проходят военные учения

В связи с проведением плановых военных командно-штабных учений «Несокрушимая устойчивость-2017» в Черниговской и Сумской областях проходит передвижение военной техники и...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.