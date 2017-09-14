Военнообязанных призывают на учения на Сумщине С 28 сентября по 7 октября этого года будет проводиться широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных.

Об этом во время совещания по вопросам организации территориальной обороны сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«Один из основных вопросов, которые ставят перед нами сегодняшние реалии, - вопрос организации территориальной обороны. Руководство государства и военное руководство определили задачи, которые мы с вами должны выполнять в этом направлении, - заявил он. - Поэтому мы должны достичь единого понимания с руководителями местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, органов военного управления относительно задач по формированию подразделений бригады территориальной обороны, их размещения и обеспечения, и провести эти учения на высоком уровне ».

Заместитель командующего войсками оперативного командования «Север» Александр Нестеренко представил командный состав новосозданной бригады территориальной обороны, которая дислоцируется на территории Сумщины.

По его словам, сегодня, когда на Востоке Украины продолжается вооруженный конфликт, на территории Украины в городах должны быть военизированные отряды самообороны. Только немедленные действия местного населения, опирающиеся на поддержку военных частей государства, способны обеспечить широкую защиту жителей населенных пунктов от массовых атак террористических и бандитских формирований. Решение этого вопроса возможно только через соответствующую организацию территориальной обороны в стране. Именно это и подтолкнуло руководство государства к принятию решений о создании в каждой области Украины штабов, зон, районов и воинских частей подразделений территориальной обороны.

Сейчас проходит призыв военнообязанных на учения Сумской бригады территориальной обороны. Олег Нестеренко сообщил, что те, кто пройдет эти учения, не будут без их согласия переведены с территории Сумской области, а тем более в зону боевого конфликта на Востоке государства, - сообщает сайт ОГА.