На Сумщине в ДТП пострадала 55-летняя велосипедистка Жительница Липово-Долинского района, возвращаясь домой на велосипеде, из-за собственной невнимательности столкнулся с пешеходом и упала. В результате с тяжелыми телесными повреждениями попала в больницу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло ночью. В дежурную часть Липоводолинского отделения полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что в медучреждение доставлена 55-летняя жительница района с травмой головы, полученной в результате ДТП.

Выехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что около 22:00 женщина на велосипеде возвращалась с работы домой. Не заметив в темноте пешехода, она столкнулась с ним и упала на асфальт. В результате получила серьезную травму головы и с большой кровопотерей была доставлена в местную больницу, где сейчас находится на лечении.

«В рамках открытого по ст. 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих правил на транспорте) уголовного производства мы проверяем обстоятельства и причины случившегося, - говорит и.о. начальника Липоводолинского отделения полиции Александр Каливод. - Я снова призываю граждан быть внимательными на дороге и не пренебрегать правилами дорожного движения. Если возникает необходимость отправиться в путь в условиях ограниченной видимости или ночью, позаботьтесь о том, чтобы на вашем транспортном средстве, будь это автомобиль или велосипед, работали фары или фонари. И помните - от вашего внимания зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и жизни и здоровье других участников дорожного движения».