Водитель авто-нелегала скрылся от полиции и пограничников Правоохранители выяснили: машина не только попала на украинскую территорию из России вне пунктов пропуска, но и имеет узлы и агрегаты с «перебитыми» номерами.

Во время патрулирования улиц Середина-Буды работники сектора реагирования патрульной полиции заметили автомобиль «Rangе Rover» регистрации соседнего государства, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Правоохранители подали ему сигнал остановиться, однако водитель только ускорился. Вслед беглецу отправились не только патрульные, но была вызвана на помощь группа реагирования пограничников и другие работники райотдела.

«Через полчаса внедорожник был обнаружен в лесополосе, но водитель уже успел сбежать, - комментирует событие Сергей Титенко, вр.и.о.начальника Середина-Будского отделение полиции. - По информации пограничников, автомобиль незаконно пересек границу вне установленных пунктов пропуска. К тому же, во время осмотра транспортного средства работники полиции обнаружили, что идентификационный номер кузова имеет явные признаки подделки кустарным путем».

Сейчас машина находится на штрафплощадке. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 290 Уголовного кодекса Украины «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства», в рамках которого будут выясняться лица владельца машины и водителя, который совершил ряд нарушений украинского законодательства.

Работники полиции призывают граждан: если кому известна информация, которая поможет следствию в установлении обстоятельств совершенного преступления или лица водителя, сообщить об этом в Середина-Будское отделение полиции по телефонам: (05451) 7-17-52, 050-327-83-15 или по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.