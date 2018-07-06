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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54129

Пограничники обнаружили старинную книгу

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги, которая возможно представляет культурную или историческую ценность.

Осматривая микроавтобус марки «Volkswagen Caravelle» российской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других вещей мужчины обнаружил старинную книгу «РУКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИИ» (1913 г.в.).

Сейчас выявленная книга изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Пограничники
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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