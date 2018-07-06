Пограничники обнаружили старинную книгу

Осматривая микроавтобус марки «Volkswagen Caravelle» российской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других вещей мужчины обнаружил старинную книгу «РУКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИИ» (1913 г.в.).
Сейчас выявленная книга изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.
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