Пограничники обнаружили старинную книгу В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги, которая возможно представляет культурную или историческую ценность.

Осматривая микроавтобус марки «Volkswagen Caravelle» российской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других вещей мужчины обнаружил старинную книгу «РУКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИИ» (1913 г.в.). Сейчас выявленная книга изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.