На сумские кладбища в этом году потратили 4 миллиона Более 4 миллионов гривен использовало КП «Спецкомбинат» на содержание кладбищ.

Как сообщают в департаменте инфраструктуры, за первое полугодие этого года выполнено: текущее содержание 13-ти городских кладбищ; захоронения одиноких граждан; установление секторных столбов; приобретение контейнеров; удаление аварийных деревьев на 12-ти кладбищах города; текущий ремонт контейнеров; текущее содержание специализированной службы, насосной станции по ул. Круговой, туалетов в сквере «Дружба»; текущий ремонт памятников и малых архитектурных форм (скамеек) по городу. Стоимость предоставляемых услуг составляет 4 247 911,83 грн.

Кроме того, предоставлены услуги по праздничному оформлению города к торжественным событиям и праздникам на сумму 281 тыс. грн, в том числе: новогодние праздники (демонтаж новогодней елки) празднование Крещения на р. Псел у Харьковского моста; празднование театрализованного праздника «Сумская Масленица» в парке им. И. Кожедуба; День Победы.

Общая сумма средств составляет 4 528 911,83 грн.