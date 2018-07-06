«Сумы» принимают «Звезду» (трансляция)

В субботу, 28 июля, в 16:30 состоится первый домашний матч нашей команды. ПФК «Сумы» будет принимать кропивницкую «Звезду». Матч состоится на стадионе «Юбилейный». Цена билета - 50 грн. Все средства, полученные от продажи билетов, будут перечислены в помощь детям-сиротам.
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