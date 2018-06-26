В Сумах меняются 4 троллейбусных и 2 автобусных маршрута

В связи с ремонтом моста на улице Горького, новые дополнительные остановки будут использоваться троллейбусами маршрутов №7, 10А, 15, 15А, а также автобусами маршрутов №64 и 57А, сообщили в КП "Электроавтотранс".
В сторону движения к центру города они будут останавливаться на остановках:
• №173 «ПАО СМНВО»;
• №154 «Проспект Тараса Шевченко»;
• №157 «Кинотеатр «Дружба»;
• №340 «Сквер Дружбы» (остановка будет использоваться только после устройства посадочной площадки и установки соответствующего знака).
В сторону движения из центра города указаны автобусы и троллейбусы будут останавливаться на:
• №144 «Площадь Независимости»;
• №156 «Кинотеатр «Дружба»;
• №155 «Проспект Тараса Шевченко»;
• №174 «Школа №18»;
• №172 «ПАО СМНВО».
Изменения вступят в силу с 1 августа 2018 года.
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