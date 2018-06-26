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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20342

В Сумах меняются 4 троллейбусных и 2 автобусных маршрута

Новые троллейбусные и автобусные остановки временно появятся в Сумах.

В связи с ремонтом моста на улице Горького, новые дополнительные остановки будут использоваться троллейбусами маршрутов №7, 10А, 15, 15А, а также автобусами маршрутов №64 и 57А, сообщили в КП "Электроавтотранс".

В сторону движения к центру города они будут останавливаться на остановках:

• №173 «ПАО СМНВО»;

• №154 «Проспект Тараса Шевченко»;

• №157 «Кинотеатр «Дружба»;

• №340 «Сквер Дружбы» (остановка будет использоваться только после устройства посадочной площадки и установки соответствующего знака).

В сторону движения из центра города указаны автобусы и троллейбусы будут останавливаться на:

• №144 «Площадь Независимости»;

• №156 «Кинотеатр «Дружба»;

• №155 «Проспект Тараса Шевченко»;

• №174 «Школа №18»;

• №172 «ПАО СМНВО».

Изменения вступят в силу с 1 августа 2018 года.

Вероятно, изменения будут касаться и маршруток, которые едут по ул. Горького, однако транспортный отдел пока молчит...

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