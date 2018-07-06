На Сумщине за четверг подорвали 3 боеприпаса, а еще 6 нашли 26 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 82-мм. минометной мины и 152-мм. артиллерийского снаряда, найденных ранее в Сумском и Глуховском районах.

Пиротехники вывезли опасные предметы в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В этот же день в с. Мутин Кролевецкого района во время проведения сельскохозяйственных работ ни поле на расстоянии 3 км от жилых домов местным жителем было обнаружено неизвестные предметы, внешне похожие на устаревшие боеприпасы. Прибыв на место, спасатели идентифицировали находку как ручные гранаты в количестве 5 штук. Еще один устаревший боеприпас был обнаружен в Тростянецком районе, им оказался 122-мм. артиллерийский снаряд.

На местах обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.