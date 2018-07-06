На Сумщине за четверг подорвали 3 боеприпаса, а еще 6 нашли

Пиротехники вывезли опасные предметы в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
В этот же день в с. Мутин Кролевецкого района во время проведения сельскохозяйственных работ ни поле на расстоянии 3 км от жилых домов местным жителем было обнаружено неизвестные предметы, внешне похожие на устаревшие боеприпасы. Прибыв на место, спасатели идентифицировали находку как ручные гранаты в количестве 5 штук. Еще один устаревший боеприпас был обнаружен в Тростянецком районе, им оказался 122-мм. артиллерийский снаряд.
На местах обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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