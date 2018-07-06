Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2564

На Сумщине за четверг подорвали 3 боеприпаса, а еще 6 нашли

26 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 82-мм. минометной мины и 152-мм. артиллерийского снаряда, найденных ранее в Сумском и Глуховском районах.

Пиротехники вывезли опасные предметы в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В этот же день в с. Мутин Кролевецкого района во время проведения сельскохозяйственных работ ни поле на расстоянии 3 км от жилых домов местным жителем было обнаружено неизвестные предметы, внешне похожие на устаревшие боеприпасы. Прибыв на место, спасатели идентифицировали находку как ручные гранаты в количестве 5 штук. Еще один устаревший боеприпас был обнаружен в Тростянецком районе, им оказался 122-мм. артиллерийский снаряд.

На местах обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

Сегодня 13:45

В Шостке на территории детсада нашли гранату

На территории детского сада № 12, расположенного в микрорайоне Капсюльв Шостке, была обнаружена граната Ф 1....

Вчера 16:40

На Сумщине подорвали 2 боеприпаса времен войны

За минувшие сутки 2 боеприпаса уничтожены и еще 3 обнаружено....

24.07.2018 10:47

Под Сумами на огороде нашли мину

За минувшие сутки на Сумщине один устаревший боеприпас был обезврежен, еще 3 обнаружены....

20.07.2018 11:00

За четверг на Сумщине нашли три боеприпаса, а два подорвали

19 июля в 12:40 пиротехнической группой Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы...

19.07.2018 15:08

Под Сумами дети нашли гранату

За два последних дня в полицию от граждан поступило два сообщения об обнаружении старых боеприпасов....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.