Процес підписання декларацій з лікарем спростили Уже з квітня триває кампанія з вибору сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів.

В Україні це перша подібна кампанія національного рівня. Нині уже більше третини українців підписали декларації. А у Вінницькій області вже навіть більше половини. Інновація позитивна,проте під час підписання були зайві складнощі. Пацієнти мали надати копії паспорту та ідентифікаційного коду. Після сотень скарг, днями Міністерство охорони здоров’я України таки внесло зміни до Порядку вибору лікаря, спростивши цю та інші вимоги.

Варто зазначити, що декларації про вибір лікаря, які були підписані до набрання чинності змін, дійсні і не анулюються.

Відтепер пацієнт при підписанні декларації має тільки показати один з документів, що посвідчують особу, та ідентифікаційний код. Також тепер необхідно зберігати тільки один примірник декларації, підписаний пацієнтом. Інший примірник, як і раніше, залишається у пацієнта.

Також залишається умова, якщо людина через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, то цей документ не надається під час укладання декларації і цей пункт у декларації не заповнюється. Для ідентифікації особи у такому разі використовують номер документа, що посвідчує особу.

Скоротився і перелік інформації, що вноситься до декларації. Відтепер декларація буде на одному аркуші, що зекономить час пацієнтів та лікаря на її заповнення.

Віднині у декларації не потрібно зазначати зареєстроване місце проживання пацієнта, оскільки пацієнт обирає лікаря незалежно від місця прописки.

Особливо важливою зміною стало те, що підписання декларацій продовжили до 1 січня 2020 року. Для самого підписання не обов’язково виокремлювати зайвий час, це можна зробити на найближчому прийомі до свого сімейного лікаря, якого обере пацієнт. У разі, якщо послуги лікування не сподобаються, пацієнт зможе підписати договір з іншим лікарем, при його його стара декларація автоматично анулюється в електронній системі.

На думку експертів, такі рішення Міністерства вказують, що медреформа є спільною справою як пацієнтів так і чиновників. Творці медичної реформи постійно намагаються моніторити всі проблеми з якими стикається впровадження змін і намагаються максимально оперативно їх вирішувати. Саме це є одним з важливих факторів успішної зміни системи охорони здоров’я, яка тепер має стати спільною справою всіх, без виключення, українців.

Іван Бондаренко