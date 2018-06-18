Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12137

Внимание! На Сумщине объявлена пожарная опасность 4-5 классов

28-30 июля на большей территории Сумской области ожидается высокая (4 класс) и местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В течение пожароопасного периода запрещается:

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5-го класса;

- разводить костры в лесу и лесополосах;

- заезжать автомобилем в лес;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

- создавать свалки и сжигать отходы;

- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».

Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожарная безопасность
view counter

По тематике

12.07.2018 16:45

В сумских лесах - чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса

13 июля в лесах на большей территории Сумской области продержится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)....

10.07.2018 11:08

Внимание! Предупреждение о пожарной опасности

По данным Укргидрометцентра, 10-12 июля в Сумской области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности....

20.06.2018 16:36

На Сумщине прогнозируют пожарную опасность наивысшего 5 класса!

По прогнозам областного гидрометцентра, 21-22 июня на большей части территории Сумщины ожидается чрезвычайная пожарная опасность наивысшего 5-го класса....

19.06.2018 16:51

Внимание! На Сумщине прогнозируют пожарную опасность 5 класса

По данным Укргидрометцентра, 19-22 июня в Сумской области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности....

18.06.2018 17:56

На Сумщине прогнозируют пожарную опасность 4 и 5 классов!

По прогнозам областного гидрометцентра, 19 июня на севере Сумщины ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), на востоке - чрезвычайная пожарная...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.