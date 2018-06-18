Внимание! На Сумщине объявлена пожарная опасность 4-5 классов 28-30 июля на большей территории Сумской области ожидается высокая (4 класс) и местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В течение пожароопасного периода запрещается:

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5-го класса;

- разводить костры в лесу и лесополосах;

- заезжать автомобилем в лес;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

- создавать свалки и сжигать отходы;

- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».

Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.