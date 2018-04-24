Сумские футзалисты взяли «серебро» в Одессе

Турнир проходил 24-26 июля. Сумчане по очереди обыграли команды «Арсенал» (Очаков) 3:2, «Металлист» (Мироновка) 2:1, а затем проиграли донецкому «Интеру» 0:1 и столичному «Укргазбанку» 2:3.
В полуфинале турнира наши обыграли «Anserglob» 3:1, ав финале уступили «Арсеналу» 1:4.
В Сумах прошли соревнования по футзалу среди учреждений исполнения наказаний области....
Юлия Дехтяр вызвана в сборную Украины....
В студенческой лиге Сумщины провели финальные матчи....
Сегодня, 24 апреля, в Харькове прошли финальные матчи чемпионата Украины по футзалу среди вузов....
В Харькове состоялись полуфинальные игры финала четырех чемпионата Украины по футзалу среди мужских студенческих команд....