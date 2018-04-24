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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3576

Сумские футзалисты взяли «серебро» в Одессе

Сумская команда «Lex-VSK» приняла участие в Odessa Open Cup-2018 по футзалу.

Турнир проходил 24-26 июля. Сумчане по очереди обыграли команды «Арсенал» (Очаков) 3:2, «Металлист» (Мироновка) 2:1, а затем проиграли донецкому «Интеру» 0:1 и столичному «Укргазбанку» 2:3.

В полуфинале турнира наши обыграли «Anserglob» 3:1, ав финале уступили «Арсеналу» 1:4.

Спорт Футзал
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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