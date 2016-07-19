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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52147

Жителей Сумщины ждут «нескучные» выходные

Сразу две туристско-спортивно-культурные события состоятся в разных уголках нашей области.

Тростянец всех желающих приглашает на фестиваль «Нескучный ВелоFEST», а в селе Низы Сумского района пройдет открытый фестиваль фидерной ловли.

28-29 июля традиционно в городе Тростянец на территории дендропарка «Нескучное» для любителей активного отдыха состоится третий фестиваль «Нескучный ВелоFEST».

Мероприятие в очередной раз даст возможность убедиться, что велосипед - это не просто средство передвижения, а стиль здоровой и успешной жизни. Для участников и гостей фестиваля на берегу живописных озер в урочище Нескучное будет функционировать бесплатный палаточный лагерь с самыми необходимыми удобствами. В программе фестиваля семейные и индивидуальные гонки, кросс-кантри, соревнования по BMX, велоквест и множество приятных сюрпризов. Все это и многое другое, по словам организаторов, наверняка не оставит вас равнодушными.

Регистрация для участников по ссылке. Для зрителей вход свободный.

Также до конца сегодняшнего дня вы можете зарегистрироваться для участия в фестивале фидерной ловли в Сумской области-2018, который состоится 28-29 июля 2018 (с.Низы, Сумской район).

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и рыболовы-любители всех регионов Украины, без возрастных ограничений.

Для участия в мероприятии участник предварительно зарегистрироваться и оплатить вступительный взнос в размере 100 грн в магазине «Sudakoff» по адресу: г. Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 26. Для участников, не проживающих в городе Сумы, предварительно регистрироваться можно, позвонив по телефону 099 728 02 38.

Подробнее - по ссылке.

Досуг Велофест Рыбалка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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