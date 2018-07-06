В Сумах право на монетизацию субсидий имеет 6821 домохозяйство

Сумчане имеют возможность на основании заявления получить компенсацию за сэкономленные энергоресурсы в определенных пределах: электрическое отопление - эквивалент стоимости 150 кВт-час электроэнергии и индивидуальное газовое отопление - эквивалент стоимости 100 м³ природного газа.
Право на получение средств в текущем году имеет 6821 домохозяйство, с заявлениями обратилось - 3172.
Для получения сэкономленной суммы субсидии уполномоченному представителю семьи, которому было назначено субсидию, необходимо до 1 сентября подать в общественную приемную департамента социальной защиты населения заявление, на основании которого будет осуществляться соответствующая выплата неиспользованной субсидии.
Адрес общественной приемной департамента социальной защиты населения: ул. Харьковская, д. 35, каб. 135; ул. Интернационалистов, д. 21; ул. Ахтырская, д. 11; ул. Романа Атаманюка, д. 49/а; ООО «Городской единый информационно-расчетный центр», ул. Героев Небесной Сотни, д. 7, ЦПАУ, ул. Горького, д. 21, каб. № 104.
Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может получить по своему платежному документу, обратившись к поставщику газа или электроэнергии, уточнив у работников департамента.
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