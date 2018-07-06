В Сумах право на монетизацию субсидий имеет 6821 домохозяйство Специалисты департамента социальной защиты населения обращают внимание жителей, что срок подачи заявлений на монетизацию части неиспользованных сумм субсидий заканчивается 31 августа.

Сумчане имеют возможность на основании заявления получить компенсацию за сэкономленные энергоресурсы в определенных пределах: электрическое отопление - эквивалент стоимости 150 кВт-час электроэнергии и индивидуальное газовое отопление - эквивалент стоимости 100 м³ природного газа.

Право на получение средств в текущем году имеет 6821 домохозяйство, с заявлениями обратилось - 3172.

Для получения сэкономленной суммы субсидии уполномоченному представителю семьи, которому было назначено субсидию, необходимо до 1 сентября подать в общественную приемную департамента социальной защиты населения заявление, на основании которого будет осуществляться соответствующая выплата неиспользованной субсидии.

Адрес общественной приемной департамента социальной защиты населения: ул. Харьковская, д. 35, каб. 135; ул. Интернационалистов, д. 21; ул. Ахтырская, д. 11; ул. Романа Атаманюка, д. 49/а; ООО «Городской единый информационно-расчетный центр», ул. Героев Небесной Сотни, д. 7, ЦПАУ, ул. Горького, д. 21, каб. № 104.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может получить по своему платежному документу, обратившись к поставщику газа или электроэнергии, уточнив у работников департамента.