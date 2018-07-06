Четырем задержанным во время драки в Конотопском горсовете сообщено о подозрении Конотопской местной прокуратурой сегодня, 27 июля, сообщено о подозрении четырем задержанным накануне во время столкновений в сессионном зале Конотопского городского совета.

В ходе следствия установлено, что 26 июля в г. Конотоп на очередной сессии городского совета между сторонниками и оппонентами городского головы возник конфликт. В разгар споров в сессионный зал ворвалась группа молодых людей, вооруженная металлическими прутьями и молотками. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили их и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы.

В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставлены 49 человек. Это молодые люди в возрасте от 17 до 34 лет, подавляющее большинство которых из г. Сумы. От их противоправных действий пострадали 11 сотрудников полиции и 9 гражданских лиц.

Четыре человека, которым вручено извещение о подозрении, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения будут находиться в изоляторе временного содержания. Все четверо - жители г. Сумы, двум из которых 22 года, остальным по 23 года. По результатам следствия действиям других лиц будет дана правовая оценка.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей) УК Украины. Полиция и прокуратура уже готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Справка: подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.