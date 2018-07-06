Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12147

Четырем задержанным во время драки в Конотопском горсовете сообщено о подозрении

Конотопской местной прокуратурой сегодня, 27 июля, сообщено о подозрении четырем задержанным накануне во время столкновений в сессионном зале Конотопского городского совета.

В ходе следствия установлено, что 26 июля в г. Конотоп на очередной сессии городского совета между сторонниками и оппонентами городского головы возник конфликт. В разгар споров в сессионный зал ворвалась группа молодых людей, вооруженная металлическими прутьями и молотками. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили их и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы.

В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставлены 49 человек. Это молодые люди в возрасте от 17 до 34 лет, подавляющее большинство которых из г. Сумы. От их противоправных действий пострадали 11 сотрудников полиции и 9 гражданских лиц.

Четыре человека, которым вручено извещение о подозрении, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения будут находиться в изоляторе временного содержания. Все четверо - жители г. Сумы, двум из которых 22 года, остальным по 23 года. По результатам следствия действиям других лиц будет дана правовая оценка.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей) УК Украины. Полиция и прокуратура уже готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Справка: подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Драка Конотоп Конотопский горсовет
view counter

По тематике

Сегодня 13:33

Четверо участников драки во время сессии Конотопского горсовета задержаны

Полиция будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей....

Вчера 21:33

На сессии Конотопского горсовета произошла драка: задержаны 50 человек (видео)

Сегодня, 26 июля, полиция задержала 50 человек из-за конфликта на заседании сессии Конотопского городского совета....

23.07.2018 16:19

Конотопчанина, убившего собутыльника за непристойное предложение, взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который за якобы непристойное предложение лишил жизни товарища....

20.07.2018 13:57

В Конотопе полицейские «по горячим следам» раскрыли убийство

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины....

18.07.2018 16:09

Конотопские спасатели помогли больной женщине

17 июля в 00:36 на линию экстренного вызова 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости оказания помощи по...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.