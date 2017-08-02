Коммунальщики вырвали амброзию возле десткой площадки только после поста в Фейсбуке Несмотря на обещания бороться с амброзией химическим способом, сумские коммунальщики продолжают работать вручную.

В среду, 25 июля, наш корреспондент заметил возле детской площадки на Дуровщине, построенной в рамках общественного бюджета в прошлом году, кусты амброзии, которые вот-вот зацветут. Написал об этом в Фейсбуке, обозначив в посте мэра Сум Александра Лысенко, его замов Владимира Войтенко и Александра Журбу замдиректора департамента инфраструктуры Виктора Павленко:

«Кстати, прекрасный экопарк на Дурке устроили в прошлом году. Я так понииаю, теперь там вообще нельзя ничего косить, в том числе амброзию».

Уже через два дня в этом месте амброзию ликвидировали сотрудники КП «Зеленстрой», к которым присоединилась депутат горсовета по этому округу Ксения Малюк.

Об этом написала сама депутат в Фейсбуке.

«Вместе с рабочими КП «Зеленое строительство» и мастером бригады Валюх А.С приводили территории парка им. Дурова в надлежащее санитарное состояние, удаляя кусты амброзии».

Это подтвердил и тэгнутый замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко:

«Тэгнули - отвечаю. Лично проконтролировал выполнение работ по уничтожению амброзии на Дуровщине. Выполнено с соблюдением санитарных норм - искоренено и уничтожено. Дети – превыше всего. Спасибо за Ваше неравнодушие».