Коммунальщики вырвали амброзию возле десткой площадки только после поста в Фейсбуке

В среду, 25 июля, наш корреспондент заметил возле детской площадки на Дуровщине, построенной в рамках общественного бюджета в прошлом году, кусты амброзии, которые вот-вот зацветут. Написал об этом в Фейсбуке, обозначив в посте мэра Сум Александра Лысенко, его замов Владимира Войтенко и Александра Журбу замдиректора департамента инфраструктуры Виктора Павленко:
«Кстати, прекрасный экопарк на Дурке устроили в прошлом году. Я так понииаю, теперь там вообще нельзя ничего косить, в том числе амброзию».
Уже через два дня в этом месте амброзию ликвидировали сотрудники КП «Зеленстрой», к которым присоединилась депутат горсовета по этому округу Ксения Малюк.
Об этом написала сама депутат в Фейсбуке.
«Вместе с рабочими КП «Зеленое строительство» и мастером бригады Валюх А.С приводили территории парка им. Дурова в надлежащее санитарное состояние, удаляя кусты амброзии».
Это подтвердил и тэгнутый замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко:
«Тэгнули - отвечаю. Лично проконтролировал выполнение работ по уничтожению амброзии на Дуровщине. Выполнено с соблюдением санитарных норм - искоренено и уничтожено. Дети – превыше всего. Спасибо за Ваше неравнодушие».
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