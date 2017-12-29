Судью сумского хозсуда подозревают по-новому Судье хозяйственного суда в Сумской области Александру Коваленко изменили подозрение.

Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро Украины на запрос нашего журналиста.

«В ответ на Ваш запрос о предоставлении информации по изменению сообщение о подозрении одного из судей Хозяйственного суда Сумской области, сообщаем следующее.

С учетом собранных доказательств в уголовном производстве 09.07.2018 заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры изменено сообщение о подозрении одному из судей Хозяйственного суда Сумской области, поэтому судья подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст. 15 ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

В частности, судья Хозяйственного суда Сумской области подозревается в просьбе оформить двухкомнатную квартиру в пользу определенных им лиц за принятие положительного решения по хозяйственному делу, а также в законченном покушении на получение для себя неправомерной выгоды в размере 26 тыс. 600 долларов США», - говорится в сообщении.

Речь идет об экс-главе Хозяйственного суда Сумской области, судье Александре Коваленко.

Как сообщалось, 1 ноября 2017 года сотрудники СБУ разоблачили главу Сумского хозяйственного суда в получении неправомерной выгоды: он требовал у бизнесмена более $26 тыс. за «решение» земельного вопроса.

Было открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

3 ноября Александр Коваленко написал заявление о сложении с себя полномочий, собрание судей Хозсуда приняло его заявление.