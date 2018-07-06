Пьяное ДТП Глухове: авто столкнулось со столбом, пассажир погиб В Глухове в результате столкновения автомобиля со столбом линии электропередач погиб 49-летний пассажир автомобиля.

Дорожно-транспортное авария произошла в Глухове, 7 июля, около девяти вечера.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, выяснила, что 39-летний водитель ВАЗ-2103 выехал за пределы проезжей части, в результате чего машина врезалась в опору линии электропередач. В результате аварии тяжелые травмы получил 49-летний пассажир, который скончался в «скорой помощи».

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

«Хочу обратиться ко всем водителям и пешеходам с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - говорит руководитель Глуховского отдела полиции Роман Невожай. - И напоминаю, что пренебрежение правилами безопасности, превышение скорости, и тем более - управление транспортом в состоянии опьянения, почти всегда приводит к беде. Будьте внимательны на дороге, ведь от этого зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и жизнь, здоровье и дальнейшая судьба других участников дорожного движения».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего», в рамках которого окончательно выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.