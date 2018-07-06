Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04169

Пьяное ДТП Глухове: авто столкнулось со столбом, пассажир погиб

В Глухове в результате столкновения автомобиля со столбом линии электропередач погиб 49-летний пассажир автомобиля.

Дорожно-транспортное авария произошла в Глухове, 7 июля, около девяти вечера.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, выяснила, что 39-летний водитель ВАЗ-2103 выехал за пределы проезжей части, в результате чего машина врезалась в опору линии электропередач. В результате аварии тяжелые травмы получил 49-летний пассажир, который скончался в «скорой помощи».

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

«Хочу обратиться ко всем водителям и пешеходам с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - говорит руководитель Глуховского отдела полиции Роман Невожай. - И напоминаю, что пренебрежение правилами безопасности, превышение скорости, и тем более - управление транспортом в состоянии опьянения, почти всегда приводит к беде. Будьте внимательны на дороге, ведь от этого зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и жизнь, здоровье и дальнейшая судьба других участников дорожного движения».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего», в рамках которого окончательно выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Право Глухов Дтп Смертельное ДТП
view counter

По тематике

27.07.2018 11:06

На Сумщине в ДТП пострадала 55-летняя велосипедистка

Жительница Липово-Долинского района, возвращаясь домой на велосипеде, из-за собственной невнимательности столкнулся с пешеходом и упала. В результате с тяжелыми телесными...

Ночью пьяный водитель на ВАЗ врезался в дом
26.07.2018 08:40

Ночью пьяный водитель на ВАЗ врезался в дом

Инспекторы составили 3 административных материала на нетрезвого виновника ДТП....

4 года за решеткой дали водителю, сбившему насмерть 8-летнего велосипедиста
23.07.2018 10:12

4 года за решеткой дали водителю, сбившему насмерть 8-летнего велосипедиста

К 4 годам лишения свободы приговорен водитель, под колесами автомобиля которого погиб 8-летний мальчик....

В Шостке микроавтобус врезался в дерево: погибла пассажирка
21.07.2018 14:56

В Шостке микроавтобус врезался в дерево: погибла пассажирка

В результате наезда автомобиля на дерево, погибла 34-летняя пассажирка микроавтобуса....

19.07.2018 13:33

Глуховскому лицею-интернату назначили временного директора

В Глуховском лицее-интернате с усиленной военной подготовкой сохранены начальные классы, будут новые нормы питания и уже известное имя и.о. директора....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.