Пьяное ДТП Глухове: авто столкнулось со столбом, пассажир погиб

Дорожно-транспортное авария произошла в Глухове, 7 июля, около девяти вечера.
Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, выяснила, что 39-летний водитель ВАЗ-2103 выехал за пределы проезжей части, в результате чего машина врезалась в опору линии электропередач. В результате аварии тяжелые травмы получил 49-летний пассажир, который скончался в «скорой помощи».
По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
«Хочу обратиться ко всем водителям и пешеходам с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - говорит руководитель Глуховского отдела полиции Роман Невожай. - И напоминаю, что пренебрежение правилами безопасности, превышение скорости, и тем более - управление транспортом в состоянии опьянения, почти всегда приводит к беде. Будьте внимательны на дороге, ведь от этого зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и жизнь, здоровье и дальнейшая судьба других участников дорожного движения».
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего», в рамках которого окончательно выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Жительница Липово-Долинского района, возвращаясь домой на велосипеде, из-за собственной невнимательности столкнулся с пешеходом и упала. В результате с тяжелыми телесными...
Инспекторы составили 3 административных материала на нетрезвого виновника ДТП....
К 4 годам лишения свободы приговорен водитель, под колесами автомобиля которого погиб 8-летний мальчик....
В результате наезда автомобиля на дерево, погибла 34-летняя пассажирка микроавтобуса....
В Глуховском лицее-интернате с усиленной военной подготовкой сохранены начальные классы, будут новые нормы питания и уже известное имя и.о. директора....