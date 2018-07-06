«Сумы» - в тройке лидеров

Матч на «Юбилейном» открывал второй тур в первой лиге. Красноречивый баннер, который вывесили местные болельщики, ни в коем случае не касался футбольной команды. Посыл был направлен в адрес хозяев стадиона «Юбилейный» (Сумское НПО – Ред.), на котором провели далеко не самые качественные работы по благоустройству арены и футбольного поля, пишет ua-football.com.
Сами футболисты ПФК «Сумы» с первых минут захватили инициативу, но моментов долгое время не было. Оживил игру гол гостей, которые использовали первую же контратаку на 19-й минуте. Ярослав Поплавка отобрал мяч на правом фланге и разогнал голевую атаку своей команды. Забить попытался Максим Аверьянов, с ударом которого справился голкипер. Но помешать Алексею Збуню даже Артем Штанько был не в силах.
С ответом хозяева долго не мешкали. Дважды ошибался на выходе вратарь «Звезды» Марк Медведев, но оба раза удары головой были неточными. Зато Евгений Мурашов на 30-й минуте ударил в штангу и это был тревожный звоночек для гостей. Спустя две минуты «Сумами» был заработан пенальти, который четко реализовал Ростислав Тарануха.
Характер игры во втором тайме не сильно изменился. На 56-й минуте игрок хозяев попал в перекладину, чем оживил немногочисленных болельщиков на трибунах (билеты по 50 грн явно отпугнули многих – Ред.). На 68-й минуте впервые подошла к чужим воротам во второй половине игры «Звезда». Но мяч после удара Писарева прошел выше перекладины.
74-я минута подвела логичную черту под преимуществом хозяев на протяжении всего матча. Виктор Лиховидько сместился в центр с правого фланга и отдал передачу внутрь штрафной на Вадима Яворского. Тот развернулся и результативно пробил мимо голкипера.
За минуту до конца основного времени «Сумы» еще и наказали вратаря соперников за регулярные ошибки при игре на выходе. Ярослав Рафальский перевисел Медведева в воздухе и сбросил мяч в сетку. Итоговые 3:1 выглядят закономерными и закрепляют сумчан на третьем месте в турнирной таблице с 6 очами. Выше только днепровский «Днепр-1» и луцкая «Волынь» за счет лучшей разницы.
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