Кто в Сумах отстает с подготовкой к отопительному сезону?

Докладывала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.
- На сегодня жилищно-эксплуатационные организации приступили к выполнению мероприятий по подготовке к отопительному сезону внутридомовых сетей, - начала она. – Постоянно с ними работаем. Провели совещание с «Сумытехнобудсервисом», поставили им на вид то, что они на сегодня отстают.
- Кто у нас отстает? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко.
- «Сумытехнобудсервис» пока не предъявил ни одного объекта. Остальные приступили к гидравлическим испытаниям, проводят поэтапные работы по подготовке к отопительному сезону.
- А как наши коммунальные?
- «Сумытеплоэнергоцентраль» и «Сумыжилкомсервис» работают. Начали предъявлять дома, проводить гидравлические испытания.
- Смотрите, не подведите, - обратился мэр к директорам КП.
- Из 115 прошлогодних проблемных домов 38 включены в список на капитальный ремонт. По остальным проводили совещание у Александра Ивановича (Журбы – заммэра по ЖКХ – Ред.). В них проводятся работы за счет текущего ремонта. Есть по некоторым жэкам отставание от графиков, но мы держим на контроле.
- Хорошо, давайте теперь каждое аппаратное совещание будете отчитываться о состоянии дел, - подытожил мэр. – Пришло время.
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