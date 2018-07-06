Молодая пара пыталась вывезти продукты из супермаркета в детской коляске Необычный способ кражи алкоголя и продуктов питания придумала пара молодых людей из Шостки. Чтобы беспрепятственно вынести понравившийся товар мимо охраны магазина, девушка и ее сожитель решили прятать его в детской коляске, где находилось их ребенок.

О краже из супермаркета в полицию сообщила охрана торговой точки. Вызванным правоохранителям сотрудники магазина объяснили, что задержали 30-летнего мужчину и 22-летнюю женщину, которые похитила из их магазина товара на сумму 700 гривен.

Как выяснили полицейские, находясь в торговом зале супермаркета, пара скрывала украденный товар в детскую коляску, в котором находилась их ребенок. Из «тайника» были изъяты продукты питания, водка, кроссовки и сумка. Из-под одежды самих «заботливых родителей» полицейские изъяли еще несколько наименований товара, который не поместился в коляске.

Молодые люди расплатились на кассе за дешевые продукты и уже собирались идти домой. Однако не учли тот факт, что торговый зал был оборудован камерами видеонаблюдения, и все их действия видела охрана супермаркета, которая и задержала злоумышленников до приезда правоохранителей.

Сейчас в отношении супругов следователи Шосткинского отдела полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.