Молодая пара пыталась вывезти продукты из супермаркета в детской коляске

О краже из супермаркета в полицию сообщила охрана торговой точки. Вызванным правоохранителям сотрудники магазина объяснили, что задержали 30-летнего мужчину и 22-летнюю женщину, которые похитила из их магазина товара на сумму 700 гривен.
Как выяснили полицейские, находясь в торговом зале супермаркета, пара скрывала украденный товар в детскую коляску, в котором находилась их ребенок. Из «тайника» были изъяты продукты питания, водка, кроссовки и сумка. Из-под одежды самих «заботливых родителей» полицейские изъяли еще несколько наименований товара, который не поместился в коляске.
Молодые люди расплатились на кассе за дешевые продукты и уже собирались идти домой. Однако не учли тот факт, что торговый зал был оборудован камерами видеонаблюдения, и все их действия видела охрана супермаркета, которая и задержала злоумышленников до приезда правоохранителей.
Сейчас в отношении супругов следователи Шосткинского отдела полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
На территории детского сада № 12, расположенного в микрорайоне Капсюльв Шостке, была обнаружена граната Ф 1....
Пытаясь улучшить свое финансовое положение, 25-летний путивлянин решил обокрасть дом знакомых....
Находясь в гостях у матери, 28-летняя женщина похитила банковскую карточку отчима, сняв со счета более 4000 гривен....
Злоумышленниками оказались жители областного центра, Роменского, Ахтырского, Белопольского и Ямпольского районов, которые интересовались деньгами, металлическими изделиями, мобильными телефонами и другой...
Более 15 тысяч гривен потерял житель Шостки, пытаясь приобрести через Интернет несколько тонн арбузов....