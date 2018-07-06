В Сумах отремонтируют пер. 9 Мая, но потом Мэр Сум Александр Лысенко, наконец-то, обратил внимание на состояние дорог в центре города.

Вопрос поднимался сегодня, 30 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- По дорогах, идем по плану? – спросил мэр у директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры. – Черниговскую уже закончили?

- Да, закончили, - подтвердил тот. – Остался кусок дороги по Героев Крут и закончили второй слой по Бандеры. Это основные объекты, которые были сделаны на этой неделе. Сейчас делаем съезды на Героев крут и Черниговской. В принципе, подровняем уже к окончанию. Кроме того, приступили к установке бордюрного камня на Супруна и приступили к ремонту пер. Гаевому, также начинаем Василевку. Еще бригада работает на Холодногорской, уже сегодня планируем там начать класть нижний слой асфальта.

- У меня вопрос, когда будем делать пер. 9 Мая и этот спуск возле гостиницы «Reikartz»?

- Мы готовы, как только освободятся бригады.

- Давайте спланируем после окончания Гаевового и Супруна, потому что 9 Мая это просто ужас, там такие ямы…