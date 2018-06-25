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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 72 ЧП

В результате пожаров 1 человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 67 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 1 млн 167 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 7 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает летом - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгоранию газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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