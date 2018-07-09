За неделю на Сумщине подорвали 9 боеприпасов времен войны На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены один 122-мм., один 152-мм., один 76-мм. артиллерийский снаряд, две минометные мины калибра 82 мм и две гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы были найдены в Кролевецком, Глуховском, Сумском районе, в пгт Ямполь и г. Шостка.

Так, 28 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Сумском районе проведены работы по обезвреживанию гранаты Ф-1 времен войны. В службу спасения поступила информация об обнаружении на открытой территории неизвестного предмета, внешне похожего на устаревший боеприпас. Опасная находка находилась на расстоянии 10 метров от жилых домов.

На место вызова из г. Ромны прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые вывезли опасный предмет в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 150 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить их можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме.

Спасатели отмечают, что боеприпасы крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его изъять и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, - это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителям или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните: работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.