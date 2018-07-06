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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0571

В Ахтырке подозреваемого в убийстве взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взято под стражу мужчину, который ради наживы лишил жизни незнакомца.

По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры постановлением Ахтырского горрайонного суда Сумской области 48-летнего подозреваемого в умышленном убийстве незнакомца из корыстных побуждений взято под стражу без права на залог.

В ходе следствия установлено, что в воскресенье, 22 июля 2018 года, возле дома № 32 по ул. Батюка в г. Ахтырка случайные прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Выяснилось, что пострадавший - 63-летний местный житель. На теле мужчины судмедэксперты насчитали более десяти ножевых ранений, нанесенных в область грудной клетки и живота.

Чтобы вычислить причастного к убийству, детективам Ахтырки пришлось не только опросить несколько сотен человек, но и просмотреть записи более десятка камер видеонаблюдения. Уже на следующий день злоумышленник был задержан. Им оказался 49-летний ахтырчанин, который ранее был осужден за совершение разбойного нападения. По его словам, он лишил незнакомого ему мужчину жизни, потому что увидел в его руке пакет с вещами, которые предположительно могли быть ценными.

Как сообщил прокурор Ахтырской местной прокуратуры Сергей Жмурко, действия задержанного квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений), ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мера пресечения Под стражу Убийство
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