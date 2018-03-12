На прошлой неделе сумским машиностроителям выплатили 10 миллионов зарплаты за декабрь прошлого года Об этом сегодня, 30 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник горуправления по вопросам труда Анатолий Занченко.

По его словам, в течение прошедшей недели 4 предприятиями-должниками города было выплачено 10,1 млн грн просроченной задолженности по заработной плате. Из них: ПАО «Сумское НПО» - 9,9 млн грн, ООО «Маш-Сервис» - 145,9 тыс. грн, ООО «Сумыспортинвест» - 17 тыс. грн, ГП «Сумской государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов» - 25,3 тыс. грн.

Всего с начала июля 2018 года работодателями города было выплачено 11,5 млн грн или 6,2% задолженности по заработной плате, которая сложилась на начало месяца.

Согласно информации, предоставленной главным управлением статистики в Сумской области, на 1 июля 2018 года просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму 185 млн грн имели 20 предприятий города, в том числе:

- 155,8 млн грн (или 84,2%) задолженности имеют 8 экономически активных предприятий, из них: 151,8 млн грн или 97,5% общей суммы задолженности по городу принадлежит ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение»;

- 29,1 млн грн или 15,7% задолженности принадлежит 8 предприятиям-банкротам, наибольший удельный вес среди которых (25,5 млн грн или 87,7%) имеет ПАО «Selmi».