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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40222

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1862 (на предыдущей неделе – 2110) заявления и сообщения.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 73 (124), из них раскрыты – 39 (46), а именно: 1 факт тяжелого телесного повреждения, 2 ограбления, 6 краж, выявлены 12 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 112 (110) протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2202 (2070) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1646 (1538). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 479 (463) админматериалов, из них 17 (16) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 97 (81) протоколов. Раскрыто по горячим следам 31 (21) преступление.

Право Криминогенная обстановка
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10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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