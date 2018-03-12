Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 73 (124), из них раскрыты – 39 (46), а именно: 1 факт тяжелого телесного повреждения, 2 ограбления, 6 краж, выявлены 12 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 112 (110) протоколов об административных правонарушениях.
За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2202 (2070) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1646 (1538). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 479 (463) админматериалов, из них 17 (16) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 97 (81) протоколов. Раскрыто по горячим следам 31 (21) преступление.
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 2110 (на предыдущей неделе – 1967) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1967 заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 2173 заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1500 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю 1320)....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1320 заявлений и сообщений....