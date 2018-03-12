Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1862 (на предыдущей неделе – 2110) заявления и сообщения.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 73 (124), из них раскрыты – 39 (46), а именно: 1 факт тяжелого телесного повреждения, 2 ограбления, 6 краж, выявлены 12 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 112 (110) протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2202 (2070) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1646 (1538). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 479 (463) админматериалов, из них 17 (16) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 97 (81) протоколов. Раскрыто по горячим следам 31 (21) преступление.