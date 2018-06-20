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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:397

В Сумах обратят внимание на трусы водителей маршруток

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение транспортному отделу проследить за опрятностью водителей маршруток.

Вопрос подняли сегодня, 30 июля, на аппаратном совещании в мэрии. На внешний вид маршрутчиков обратила внимание сумчанка, которая пришла на совещание.

- Вы видели, в чем ездят водители маршруток? – спросила она у мэра. – Трусы и майка. Это же не опрятно, некрасиво. Говорят по мобильному телефону. Не говоря уже о том, что многие маршрутки после 8 вечера сходят с рейса.

Замначальника транспортного отдела Николай Гиценко только рассмеялся на это.

- Это не смешно, - взял слово мэр Сум. – Вы видели хоть одного водителя троллейбуса, который бы ездил в таком виде? Почему-то у них хватает такта, ездить не в трусах. Я сам видел. Да, это спортивные трусы, но трусы. Я понимаю, в шортах, футболке, но не так же. Потому что получается, что водитель, в чем встал с постели, в том и поехал? Поэтому обратите внимание на это, и на чистоту в салоне. Наши троллейбусы, автобусы моются, там грязь, пыль… Пускай моют или кого-то нанимают… И график движения, повторяю: график движения. Не будут ездить, значит, будут ездить коммунальные автобусы. Снимем, профилактику им сделаем, чтобы понимали.

Общество Маршрутки
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