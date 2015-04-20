В Сумах мусорщиков заставят убирать за собой контейнерные площадки? Летом особенно остро чувствуется отсутствие чистоты на контейнерных площадках.

Поручение обязать перевозчиков мусора убирать за собой дал сегодня, 30 июля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко.

- Еще один вопрос к вам относительно чистоты на контейнерных площадках, - обратился он к директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко. – Выясните, кто будет отвечать, поименно, за чистоту вокруг контейнерных площадок. У перевозчиков ТБО должен быть человек, может, это по совместительству водитель, может, те, кто загружают контейнеры, или кто-то отдельно с лопатой, веником. Но прежде чем это делать, там все нужно вымыть. Там все залито таким, что нужно выскребать. Навести порядок и потом поддерживать. Когда люди видят, что чисто, то они будут внимательно к этому относиться. Когда видят, что там можно кинуть и пойти, то так и будет… Получается, не площадка для контейнеров, а площадка для хранения мусора. Должен быть ответственный человек за каждую площадку. Не хотят – убрать из тарифа, отдать жэкам.