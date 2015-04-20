В Сумах мусорщиков заставят убирать за собой контейнерные площадки?

Поручение обязать перевозчиков мусора убирать за собой дал сегодня, 30 июля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко.
- Еще один вопрос к вам относительно чистоты на контейнерных площадках, - обратился он к директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко. – Выясните, кто будет отвечать, поименно, за чистоту вокруг контейнерных площадок. У перевозчиков ТБО должен быть человек, может, это по совместительству водитель, может, те, кто загружают контейнеры, или кто-то отдельно с лопатой, веником. Но прежде чем это делать, там все нужно вымыть. Там все залито таким, что нужно выскребать. Навести порядок и потом поддерживать. Когда люди видят, что чисто, то они будут внимательно к этому относиться. Когда видят, что там можно кинуть и пойти, то так и будет… Получается, не площадка для контейнеров, а площадка для хранения мусора. Должен быть ответственный человек за каждую площадку. Не хотят – убрать из тарифа, отдать жэкам.
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