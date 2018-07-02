Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29169

Сумские больницы на Ковпака снова без воды

КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва по улице Ковпака.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 300 мм по ул. Ковпака сегодня, 30 июля, в 11:30 прекращено водоснабжение Веретеновки, а также областной клинической детской больницы, пансионата для ветеранов войны и труда, областного кардиологического диспансера, областного консультативно-диагностического центра, областного клинического госпиталя инвалидов ВОВ.

После завершения аварийных работ подачу воды будет возобновлена.

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

27.07.2018 09:59

Центр Сум остался без воды

КП «Горводоканал» сообщает о ремонтно-аварийных работах по улице Гагарина....

25.07.2018 10:24

В Сумах областная детская больница и пансионат ветеранов без воды

КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порывов по улице Ковпака....

19.07.2018 09:31

На Интернационалистов отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об прекращении водоснабжения....

10.07.2018 11:35

На Василевке отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении вода на улице Михаила Кощия....

02.07.2018 15:50

Завтра центр Сум останется без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....

Новости

В Сумах сбили 82-летнего пешехода
Сегодня 14:35
Сумской исполком будет решать: закрывать ли кафе «Тандырный двор»
Сегодня 14:26
В Сумах начали бороться с амброзией химическим методом
Сегодня 13:29
Сумские больницы на Ковпака снова без воды
Сегодня 12:29
Криминогенная ситуация в Сумах за неделю
Сегодня 11:40
На прошлой неделе сумским машиностроителям выплатили 10 миллионов зарплаты за декабрь прошлого года
Сегодня 10:59
В Сумах мусорщиков заставят убирать за собой контейнерные площадки?
Сегодня 10:56
В Сумах обратят внимание на трусы водителей маршруток
Сегодня 10:39
За неделю на Сумщине подорвали 9 боеприпасов времен войны
Сегодня 10:18
В Ахтырке подозреваемого в убийстве взяли под стражу
Сегодня 10:05
Молодая пара пыталась вывезти продукты из супермаркета в детской коляске
Сегодня 09:45
За неделю на Сумщине зарегистрировано 72 ЧП
Сегодня 09:33
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.