Сумские больницы на Ковпака снова без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 300 мм по ул. Ковпака сегодня, 30 июля, в 11:30 прекращено водоснабжение Веретеновки, а также областной клинической детской больницы, пансионата для ветеранов войны и труда, областного кардиологического диспансера, областного консультативно-диагностического центра, областного клинического госпиталя инвалидов ВОВ.
После завершения аварийных работ подачу воды будет возобновлена.
КП «Горводоканал» сообщает о ремонтно-аварийных работах по улице Гагарина....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порывов по улице Ковпака....
КП «Горводоканал» сообщает об прекращении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении вода на улице Михаила Кощия....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....