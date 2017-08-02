В Сумах начали бороться с амброзией химическим методом

Директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик рассказал, что работают согласно заключенному с департаментом инфраструктуры города договором.
По его словам, на борьбу с амброзией в этом году из городского бюджета выделено 100 тыс. гривен.
«Уничтожать эту ядовитые растения мы начали механическим способом. Однако затем перешли к более эффективному способу - приобрели 1600 литров вещества «Стоп-амброзия», которую распыляем на участках, где наиболее распространена это растение. После обработки в течение двух-трех дней амброзия засыхает, механическим способом собирается и вывозится на зеленый полигон», - сообщил директор КП «Зеленстрой».
Также он отметил, что вещество «Стоп-амброзия» не представляет опасности для людей и животных, поскольку является органическим.
После того, как закончат уничтожать амброзию у озера Дурова перейдут в район Басов, озера Чеха и на другие участки, где больше всего этого растения.
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